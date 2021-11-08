Döviz kurları haftaya nasıl başladı?

Yeni haftaya döviz kurları yatay seyirle başladı. Dolar/TL ve euro/TL geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,67 ve 11,19'dan işlem görüyor.

Asya borsaları dalgalı seyrederken, riskli varlıklar beklentilerin üzerinde gelen ABD Ekim tarım dışı istihdam verilerinden destek buldu. Ancak, bu hafta içinde açıklanacak olan faiz artırımları hakkında fikir verecek olan ABD enflasyon verileri baskı oluşturdu. Keskin hareketlerin görülmediği Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi seans başındaki kazanımlarını geri vererek yüzde 0,2 geriledi ve beş haftalık zirvesinin hemen altında seyretti.

Piyasaları haftanın ilk günü veri bakımından sakin bir gün bekliyor. ABD bölgesel Fed başkanlarının yapacağı konuşmalar takip edilecek.

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