Döviz kurları haftaya nasıl başladı?

Döviz kurları yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyelerinden başladı. Dolar/TL, 14,62, euro/TL ise 15,80 civarlarında seyrediyor.

Yurt içinde haftaya Hazine'nin düzenleyeceği ihale ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak konut fiyatları verileriyle başlanacak. Birçok ülkede "Paskalya" nedeniyle piyasalar kapalı bulunuyor.

PİYASALARDA İLK RAKAMLAR

Döviz kurları yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyelerinden başlıyor. Dolar/TL, 14,62, euro/TL ise 15,80'den işlem görüyor.

ABD borsalarında işlemler bugün tekrar başlayacak, ancak İngiltere, Avustralya ve Hong Kong borsaları Paskalya tatili boyunca kapalı kalacak.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, Ukrayna'daki krizin tırmanmasıyla Batılı devletler tarafından başlıca petrol ihracatçılarından olan Rusya'ya uygulanan yaptırımların ağırlaştırılacağı yönünde beklentiler nedeniyle küresel arzda görülen sıkışıklığa dair endişelerin artmasıyla yükseldi. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 113,20 dolara yükseldi.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna arasında devam eden krizin risk iştahını azaltması ve yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmesiyle yükselerek Mart'ın ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.984 dolar ile 14 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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