Döviz kurları haftaya nasıl başladı?

Döviz kurları haftaya sakin başladı. Dolar/TL 14,68-14,70 civarında değerlenirken euro/TL 16,20'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Yurt içinde yeni hafta iki önemli veriyle başlanacak; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklarken Ticaret Bakanlığı ise mart ayı dış ticaret verilerini paylaşacak. Yurt dışında Almanya ticaret, ABD fabrika siparişleri takip edilecek.

Tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 artış göstermişti. Yurt içi üretici fiyatlarında (ÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,22, geçen yıl aynı aya göre yüzde 105,01 gibi rekor seviyede artış yaşanmıştı. Piyasa beklentileri TÜFE'nin aylık olarak yüzde 5'in üzerinde artacağı ve yıllık bazda 60'ın üzerinde geleceği yönünde.