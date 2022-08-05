Döviz kurları güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9500 liradan, avro 18,3610 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 05.08.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9500 liradan, avro 18,3610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9480 liradan alınan dolar 17,9500 liradan satılıyor. 18,3590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9450 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2930 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
|0
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
|0
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|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
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|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
|0
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|12. Liverpool
|0
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|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
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|17. Southampton
|0
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|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
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|0
|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
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|0
|10. Girona
|0
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|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0