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Dördüncü sondaj gemimiz geliyor: Dünyanın en iyisi

Türkiye’yi enerjide önemli bir aktör haline getiren sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Yavuz’a arkadaş geliyor. 1 yılı aşkın süredir 4. derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO, Güney Koreli Daewoo ile anlaştı. 7. nesil sondaj gemisi “West Cobalt” yeni bir isim verildikten sonra Karadeniz’e açılacak.

Ekonomi 09.11.2021, 08:15 09.11.2021, 09:00
Dördüncü sondaj gemimiz geliyor: Dünyanın en iyisi

Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, dördüncü sondaj gemisini filosuna katıyor. Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO’nun Güney Koreli Daewoo ile anlaştığı öğrenildi. Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt’ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak. Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisi eklemiş olacak.

YENİ NESİL EKİPMAN

Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip. 6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.

İLK YERİ KARADENİZ

Cobalt Explorer’ın tersanedeki üretiminin bitme aşamasında olduğu, birkaç düzenlemeyle birlikte teslim edileceği öğrenildi. Geminin ilk görev yerinin Karadeniz’de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor.

Türkiye’nin Yunanistan ve Rumların tacizleri daha da tırmandırmaları halinde filosundaki bazı gemileri Akdeniz’de tespit edilen sahalara yönlendirmeye de hazır olduğu vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerinde de rezervlere ulaşıldığını açıklamıştı.

DOĞU AKDENİZ MARJI

TPAO, bir yılı aşkın süredir dördüncü sondaj gemisi satın almak veya kiralamak amacıyla faaliyetler yürütüyordu. Bu kapsamda ilk olarak yine 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Bolette Dolphin’e talip olunmuştu. Ancak geçen yıl kasım-aralık aylarında devam eden pazarlıklar sırasında Bolette Dolphin’i 83 milyon dolara Norveçli Deep Value Driller firması satın almıştı. Araştırma ve sondaj gemilerinin kiralanması seçeneğine ilişkin temaslarda ise firmaların Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj yapılabileceği endişesiyle yine yanaşmadıkları öğrenildi.

Üçüncü talipli Türkiye

Gemi, Cobalt Explorer adıyla Daewoo’ya 2013 yılında Açık Deniz Sondaj yüklenicisi Vantage Drilling tarafından sipariş edildi. 2015 yılında teslimatı planlanıyordu. Ancak sipariş iptal edildi. 2019 yılında ise açık deniz sondaj yüklenicisi Northern Drilling firması, gemiyi almak üzere Güney Koreli Daewoo ile anlaşma yaptı. Geminin Northern Drilling’e 2021 yılı ilk yarısında teslim edilmesi planlansa da yaklaşık 6 ay sonra Ekim 2019’da Northern Drilling, Güney Koreli gemi yapımcısı Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ile West Cobalt sondaj gemisinin yeniden satış sözleşmesini iptal etti. Nortern Drilling, bu yıl Ağustos ayında, DSME ile satın sözleşmesi imzaladığı diğer 2 geminin satış sözleşmesini de gemiler vaktinde teslim edilmediği için iptal etmişti.

6. nesil üç sondaj gemimiz var

Türkiye’nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor. Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde. Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru’ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.

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