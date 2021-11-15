Dolar/TL haftaya 10'un üzerinde başladı

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan Dolar/TL , yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorlarla başladı. Dolar kuru bu sabah saat 08:00 itibarıyla en yüksek 10,0479 seviyesinden işlem görüyor.

Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla artan talep ve yaşanan arz sıkıntılarının etkisiyle başta ABD’de olmak üzere enflasyonun yükselişe geçmesi ve büyük merkez bankalarının ekonomik teşviklerini geri çekmeye başlaması tüm gelişen ülke para birimlerini baskılarken, en büyük değer kaybını Türk lirası yaşadı.

Türk lirası yıl başından bu yana bakıldığında yaklaşık yüzde 26 ile dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken, ABD’de faiz artırımlarının konuşulmaya başlanmasıyla dolarla fonlanan gelişen ülke carry trade işlemlerinin cazibesi de azalacak gibi görünüyor.

Türk lirasının da dahil olduğu sekiz gelişen ülke para biriminde tamamen kısa dolar pozisyonları ile fonlanan uzun al ve tut carry trade pozisyonlarının kümülatif toplam getirisini hesaplayan EM-8 Carry Trade Endeksi son iki ayda yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

TD Securities’in Singapur merkezli Asya ve Avrupa Stratejisti Mitul Kotecha, ABD ve Çin’de açıklanan beklenti üzeri enflasyon verilerinin fiyat artışlarının geçici olduğu söylemine zarar vereceğini öngördü ve “Bu da görece getiri farkının azalacak olması nedeniyle gelişen ülke carry trade işlemleri için kötü bir haber” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi de Türk lirasının kaybında etkili oluyor. Bloomberg anketine göre perşembe günü toplanacak olan Para Politikası Kurulu’nun politika faizini 100 puan indirimle yüzde 15’e çekmesi bekleniyor. Türk lirasını baskılayan bir diğer faktör de kasım ve aralık aylarındaki yoğun dış borç geri ödeme takvimi.

Kaynak: Bloomberght