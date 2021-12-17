Dolar/TL 16'yı geçti

Aynı dakikada euro/TL 18,3507, sterlin/TL 21,5615 seviyelerine çıktı, altının gramı 939,963 liraya yükseldi.

Euro/TL şu sıralarda 18,23, sterlin/TL ise 21,45 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altının satış fiyatı da 934 lira civarında seyrediyor.