Doların ateşi yükseldi
Yukarı ivmeli bir seyirle yükselmeye devam eden dolar kuru 17 sınırını aştı.
Ekonomi 05.07.2022, 17:39
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar tekrar yukarı ivmeli seyretmeye başladı. Dolar, 17 sınırını da geçerek son dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı.
TÜİK'in dün haziran ayı enflasyonunu yıllık bazda yüzde 78,6 olarak açıklanmasının ardından dolar, tekrar atağa geçti.
Güne 16,84 liradan başlayan dolar, an itibarıyla 17,0135 seviyesinden işlem görüyor.
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