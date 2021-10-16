Doların ateşi çok yükseldi! Rekor kırdı
Haftanın ilk iş gününden itibaren yükselme eğilimine devam eden dolar rekor kırmaya devam ediyor. Dolar bugüne 9,27 ile yeni zirveyi gördü.
Ekonomi 16.10.2021, 14:28 16.10.2021, 14:55
Merkez Bankası'nın piyasaların beklentilerinin aksine faiz indirimi uygulamasının ardından dolar TL karşısında kademeli olarak artıyordu. Geçtiğimiz hafta da Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde görüşmesinin ardından Para Piyasaları Kurulu üyesi 3 kişi görevden alındı. Bu kararla birlikte doların ateşi de harlandı ve rekor üstüne rekor kırdı.
Dolar bugün 9,2790 ile yeni zirveyi gördü. Bununla birlikte 5 Eylül 'de Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 yılı için öngörülen ortalama 9,27’lik beklenti de şimdiden aşılmış oldu.
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