Dolarda yeni zirve: 18 lirayı gördü

Dolar/TL 18,00'a yükselerek 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıktı. Kur 18 seviyesinin altında işlem görüyor.

ABD'de ISM hizmet endeksi temmuzda 55,3'ten 56,7'ye yükselerek beklentiyi aştı. İş aktivitesinde ve siparişlerdeki artış endeksin 3 ayın zirvesine çıkmasında etkili oldu. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. Bu verinin ardından dolar 17,98'in üzerini gördü.

Piyasalar bugün yurtiçinde enflasyon verilerini bekliyordu. TÜİK verilerine göre, TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

Euro/TL 18,23 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR TOPARLANDI

Dolar uluslararası piyasalarda Fed yetkililerinin, merkez bankasının keskin faiz artırımlarına devam edeceğinin işaretini vermesiyle başlıca rakiplerine karşı elde ettiği üç haftanın en büyük kazanımlarını korudu. Dolar endeksi dün 105,03 ile bir ayın en düşüğünü görmesi sonrasında bugün 106,7 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını ve piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Piyasalar, Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına yüzde 44 olasılık veriyor.

NTV