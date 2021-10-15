Dolar yine zirvede
Hafta başından itibaren tarihi zirveye ulaşan dolar haftanın son günün dede güne 9.2140 liradan başlayarak yeni bir rekor kırdı.
Ekonomi 15.10.2021, 09:50 15.10.2021, 09:56
Doların yükselişi son bir haftadır istikrarlı bir şekilde devam ediyor.
Suriye'ye yapılacak operasyon haberleri nedeniyle yükselişe geçen dolar, Merkez Bankası'nın 3 yöneticisinin görevden alınmasıyla birlikte zirveyi yakaladı.
Yükselişi devam eden dolar Dolar 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, şuanda 9.2144 seviyelerinden işlem görüyor.
Euro ise 10.69 lira seviyesinde.
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hafif yağmur
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|10
|11. Altınordu
|8
|10
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|7
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|6
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|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|18
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|8
|17
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|7
|16
|4. Brighton
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|15
|5. M. United
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|14
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|7
|14
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|7
|12
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|8
|12
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|8
|11
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|8
|10
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|7
|10
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|7
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|7
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|8
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|6
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|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
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|14
|6. Rayo Vallecano
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|13
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|13
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|8
|12
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|12
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|12
|11. Villarreal
|7
|11
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|11
|13. Espanyol
|8
|9
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|16. Celta de Vigo
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|4
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