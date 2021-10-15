Dolar yine zirvede

Doların yükselişi son bir haftadır istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Suriye'ye yapılacak operasyon haberleri nedeniyle yükselişe geçen dolar, Merkez Bankası'nın 3 yöneticisinin görevden alınmasıyla birlikte zirveyi yakaladı.

Yükselişi devam eden dolar Dolar 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, şuanda 9.2144 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro ise 10.69 lira seviyesinde.