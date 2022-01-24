Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4470 liradan alınan dolar 13,4490 liradan, 15,2450 liradan alınan euro ise 15,2470 liradan işlem görüyor.
Ekonomi 24.01.2022, 11:08
Dolar 24 Ocak 2022 pazartesi günü haftaya nasıl başladı? Dolarda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakmasıyla önemli bir hareket yaşanmamıştı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4470 liradan alınan dolar 13,4490 liradan, 15,2450 liradan alınan euro ise 15,2470 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 13,39 liradan, euro ise 15,20 liradan satılmıştı.
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