Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Geçen haftayı 13.86 liradan kapatan dolar yeni haftaya 13.82 liradan piyasalara merhaba dedi.
Ekonomi 10.01.2022, 10:50 10.01.2022, 10:51
Dolar yeni haftaya 13.82 liradan başladı. Küresel piyasalara yaklaşık 1 haftadır Fed'in 2022'deki muhtemel faiz kararları damga vuruyor. Son yayımlanan Fed tutanaklarında erken bir faiz artırımının sinyalinin alınması doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı.Bunun yanında omicron varyantının hızlı yayılması da gelişmekte olan ülke varlıklarını olumsuz etkiledi.
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|P
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|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
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|7. Adana Demirspor
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|30
|8. Sivasspor
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|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
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|11. Kayserispor
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|27
|12. Galatasaray
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|27
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|16. Göztepe
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|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
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|18
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|20
|15
|Takımlar
|O
|P
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|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
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|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
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|24
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|19
|24
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|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
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|18
|33
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|31
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|28
|9. Brighton
|19
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|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta de Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11