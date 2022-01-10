Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya 13.82 liradan başladı. Küresel piyasalara yaklaşık 1 haftadır Fed'in 2022'deki muhtemel faiz kararları damga vuruyor. Son yayımlanan Fed tutanaklarında erken bir faiz artırımının sinyalinin alınması doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı.Bunun yanında omicron varyantının hızlı yayılması da gelişmekte olan ülke varlıklarını olumsuz etkiledi.