Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,4 üzerinde 12,4071'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,9 artışla 12,6410 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,40 değer kazanarak 14,2580'den, sterlin/TL yüzde 2,1 yükselişle 16,8530'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, Almanya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu söyledi.