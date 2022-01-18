Dolar ve euroda son durum

Dövizi yatırım aracı olarak tercih eden vatandaşlar başta olmak üzere, döviz kurları herkesin sıkı takibinde. Uzun süre kurlarda müthiş hareketlilik olmasının ardından daha stabil bir seyre geçen dolar ve euro, bu gidişatına paralel olarak bugün de güne dalgalı bir seyirden uzak şekilde başladı.

Canlı piyasa ekranında dolar 13,4938 liradan, euro ise 15,3865 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4178 liradan alınan dolar 13,4802 liradan, 15,2898 liradan alınan euro ise 15,3720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,44 liradan, euro ise 15,32 liradan satılmıştı.