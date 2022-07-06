Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,0620 liradan, avro 17,4970 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 06.07.2022, 09:05
İstanbul serbest piyasada dolar 17,0620 liradan, avro 17,4970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,0600 liradan alınan dolar 17,0620 liradan satılıyor. 17,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4970 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,9880 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4030 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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|86
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|71
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