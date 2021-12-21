Dolar ve euro hızla çakılıyor

Dolar neden düştü? 21 Aralık Salı günü günün ilk ışıklarıyla birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Hafta başında 18 lirayı aşarak tarihi rekor kıran dolar TL kuru dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamayla birlikte düşüşe geçti. Peki, dolar neden düştü? İşte Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni plan ve günceldöviz kurları...

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Dolar TL kuru peş peşe gelen fazi indirimi kararları, enflasyonda gözlemlenen ve her ay artan yükseliş, ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına geçmesi ve yeni yılda faiz artıerımına gitme sinyalleriyle birlikte rekor üzerine rekor kırdı. Serbest piyasada dolar duru 20 Aralık Pazartesi günü 18 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonomiye ve TL'ye destek planın açıklanması sonrası ise dolar TL kuru adeta çakıldı. Planın özetinde ise TL mevduatlarında yaşanabilecek kur farkının kamu tarafından ödenecek olması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu planı şu cümlelerle duyurdu:

"Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak"

GÜNE BÖYLE BAŞLADI

Saat 08.52 itibariyle dolar 12,25'den işlem görüyor. Düşüş Euro/TL ise aynı saatlerde 14,09 TL'de yer alıyor.

Dolar kuru dün akşam saatlerinde 18 liranın, euro ise 20 liranın üzerini görmüştü. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ise dolar 12.49'a kadar gerilemiş, ardından 13,54 bandına oturmuştu.