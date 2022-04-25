Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7640 liradan, avro 15,9030 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Ekonomi 25.04.2022, 08:55
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7640 liradan, avro 15,9030 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,7620 liradan alınan dolar 14,7640 liradan satılıyor. 15,9010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,9030 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7560 lira, avronun satış fiyatı ise 15,9050 lira olmuştu
Kaynak: AA
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