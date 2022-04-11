Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7420 liradan, avro 16,0550 liradan yeni haftanın açılışını yaptı.
Ekonomi 11.04.2022, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7420 liradan, avro 16,0550 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 14,7400 liradan alınan dolar 14,7420 liradan satılıyor. 16,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,0550 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7600 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0520 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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