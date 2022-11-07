Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5940 liradan, avro 18,4920 liradan yeni haftanın açılışını yaptı.
Ekonomi 07.11.2022, 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5940 liradan, avro 18,4920 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,5920 liradan alınan dolar 18,5940 liradan satılıyor. 18,4900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4920 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6130 lira, avronun satış fiyatı ise 18,4750 lira olmuştu.
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|10
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