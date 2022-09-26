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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,4420 liradan, avro 17,7640 liradan yeni haftaya giriş yaptı.

Ekonomi 26.09.2022, 09:07
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan satılıyor. 17,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,7640 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 17,9000 lira olmuştu.

#Dolar #avro
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