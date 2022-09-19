Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2760 liradan, avro 18,2390 liradan hafta yeni haftaya başladı.
Ekonomi 19.09.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2760 liradan, avro 18,2390 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,2740 liradan alınan dolar 18,2760 liradan satılıyor. 18,2370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2390 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2810 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3170 lira olmuştu.
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|7
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|14
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|14
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|13
|2. Bodrumspor
|6
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|9
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|9
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|9
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|8
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|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
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|7
|8
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|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
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|6
|6
|17. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1