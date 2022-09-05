Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2190 liradan, avro 18,0120 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Ekonomi 05.09.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2190 liradan, avro 18,0120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,2170 liradan alınan dolar 18,2190 liradan satılıyor. 18,0100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0120 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2150 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2580 lira olmuştu.
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|5
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|5
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|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
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|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
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|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
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|6
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|5
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|1
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|P
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|10
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|3
|9
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|7
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|5
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|3
|5
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|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
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|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0