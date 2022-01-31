Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Birçok sektörü yakından ilgilendiren son dakika döviz kurları verileri, vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Türk lirasının ekim ayında değer kaybetmesine bağlı olarak rekor kıran dolar,31 Ocak 2022 pazartesi gününe 13,5 TL'den başladı. Anlık döviz kuruna göre, 1 euro ise 15,1 TL'ye denk geliyor. İşte, döviz kuru canlı piyasa ekranı...

Doların ekim ayında başlayan rekor artışının ardından artık vatandaşlar kuru takip ediyor. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirimi yapmasıyla enflasyonun yükseldiğini ve döviz kurunun da bu nedenle arttığı görüşünde. Dövizi yatırım aracı olarak tercih eden vatandaşlar, güncel dolar ve euro kuru alış-satış fiyatını yakından takip ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,4857 liradan alınan dolar 13,5691 liradan, 15,0465 liradan alınan euro ise 15,1566 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,55 liradan, euro ise 15,13 liradan satılmıştı.

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