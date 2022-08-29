Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1870 liradan, avro 18,0450 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Ekonomi 29.08.2022, 09:09
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1870 liradan, avro 18,0450 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,1850 liradan alınan dolar 18,1870 liradan satılıyor. 18,0430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0450 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 18,1810 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2450 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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