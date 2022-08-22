Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1130 liradan, avro 18,1810 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Ekonomi 22.08.2022, 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1130 liradan, avro 18,1810 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,1110 liradan alınan dolar 18,1130 liradan satılıyor. 18,1790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1810 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 18,1160 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2200 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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