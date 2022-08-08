Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,95 liradan, euro 18,30 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Ekonomi 08.08.2022, 10:07
İstanbul serbest piyasada dolar 17,95 liradan, euro 18,30 liradan haftaya başladı.
Dolar/TL kuru haftanın ilk gününde yükselişle başladı.
Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında rekor düzeyde değer kaybetmiş ve geçtiğimiz gülerde dolar karşısında 18 lirayı aşmıştı.
Serbest piyasada 17,92 liradan alınan dolar 17,95 liradan satılıyor. 18,25 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,30 lira olarak belirlendi.
1.024 liradan alınan gram altın ise yine 1.024 liradan satılıyor.
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|2. Trabzonspor
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Beşiktaş
|1
|3
|5. Galatasaray
|1
|3
|6. Gaziantep FK
|1
|1
|7. Sivasspor
|1
|1
|8. Ankaragücü
|0
|0
|9. Fenerbahçe
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Kasımpaşa
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Ümraniye
|0
|0
|15. Giresunspor
|1
|0
|16. Antalyaspor
|1
|0
|17. Kayserispor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
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|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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