Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9500 liradan, avro 18,3380 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Ekonomi 01.08.2022, 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9500 liradan, avro 18,3380 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 17,9480 liradan alınan dolar 17,9500 liradan satılıyor. 18,3360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3380 lira olarak belirlendi.
Geçen hafta cuma günü doların satış fiyatı 17,9200 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2580 lira olmuştu.
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|15. Rizespor
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|15. Real Madrid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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