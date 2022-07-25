Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,7930 liradan, avro 18,1500 liradan yeni haftanın açılışını yaptı.
Ekonomi 25.07.2022, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 17,7930 liradan, avro 18,1500 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 17,7910 liradan alınan dolar 17,7930 liradan satılıyor. 18,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1500 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 17,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1290 lira olmuştu.
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|13. M.City
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|14. M. United
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|1. Almeria
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|3. Atletico Madrid
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|5. Cadiz
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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