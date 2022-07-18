Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,4480 liradan, avro 17,5950 liradan haftanı açılışını yaptı.
Ekonomi 18.07.2022, 09:08 18.07.2022, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 17,4480 liradan, avro 17,5950 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 17,4460 liradan alınan dolar 17,4480 liradan satılıyor. 17,5930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5950 lira olarak belirlendi.
Geçen hafta perşembe günü, kapanışta doların satış fiyatı 17,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4490 lira olmuştu.
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