Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 16,7620 liradan, avro 17,4900 liradan yeni haftaya giriş yaptı.
Ekonomi 04.07.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 16,7620 liradan, avro 17,4900 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 16,7600 liradan alınan dolar 16,7620 liradan satılıyor. 17,4880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4900 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 16,7610 lira, avronun satış fiyatı ise 17,3900 lira olmuştu.
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|2. Barcelona
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