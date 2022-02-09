Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada 9 Şubat günü dolar 13,5810 liradan, avro 15,5170 liradan günün açılışını yaptı.
Ekonomi 09.02.2022, 09:11
Serbest piyasada 13,5790 liradan alınan dolar 13,5810 liradan satılıyor. 15,5150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6380 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.
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parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|22
|16
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11