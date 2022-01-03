banner38

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar kuru an itibarıyla bugün anlık 13,48 lira seviyelerinden alınıyor; saat 08.55 itibarıyla 13,51 lira seviyelerinden satışa sunuldu. Sert düşüş sonrasında 13 liranın altına kadar gerileyen euro kuru ise 15.18 liradan alınıyor, 15.35 liradan satılıyor.

Ekonomi 03.01.2022, 09:20
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ne geçildiği açıklandıktan sonra dolar 18 seviyelerinden 11'lere düşmüştü. 2021 yılını 12 seviyelerinde kapatan dolar, yeni yılın ilk haftasında hızlı yükselişe geçerek 13 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. İşte, yeni yılın ilk haftası döviz kuru canlı piyasa ekranı..

Dolar 2022'ye hızlı bir giriş yaparak, ivmeyi yukarı çıkardı. Dövize Endeksli Mevduat ise döviz üzerinde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Dolar geçen haftayı 12.85 TL'den kapatırken, yeni yılın ilk haftası 13,51 TL ile alıcılarına merhaba dedi

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 18,28 TL

ABD Doları: 13,51 TL

Euro: 15,35 TL

İsviçre Frangı: 14,6769 TL

Japon Yeni: 0,1147 TL

Suudi Arabistan Riyali: 3,5763 TL

Norveç Kronu: 1,5208 TL

Danimarka Kronu: 2,0497 TL

Avustralya Doları: 9,7411 TL

Kanada Doları: 10,6015 TL

İsveç Kronu: 1,4706 TL

#Dolar #EURO #3 ocak
Yorumlar (0)
banner35
10
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8