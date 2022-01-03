Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar kuru an itibarıyla bugün anlık 13,48 lira seviyelerinden alınıyor; saat 08.55 itibarıyla 13,51 lira seviyelerinden satışa sunuldu. Sert düşüş sonrasında 13 liranın altına kadar gerileyen euro kuru ise 15.18 liradan alınıyor, 15.35 liradan satılıyor.
Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ne geçildiği açıklandıktan sonra dolar 18 seviyelerinden 11'lere düşmüştü. 2021 yılını 12 seviyelerinde kapatan dolar, yeni yılın ilk haftasında hızlı yükselişe geçerek 13 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. İşte, yeni yılın ilk haftası döviz kuru canlı piyasa ekranı..
Dolar 2022'ye hızlı bir giriş yaparak, ivmeyi yukarı çıkardı. Dövize Endeksli Mevduat ise döviz üzerinde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Dolar geçen haftayı 12.85 TL'den kapatırken, yeni yılın ilk haftası 13,51 TL ile alıcılarına merhaba dedi
Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:
İngiliz Sterlini: 18,28 TL
ABD Doları: 13,51 TL
Euro: 15,35 TL
İsviçre Frangı: 14,6769 TL
Japon Yeni: 0,1147 TL
Suudi Arabistan Riyali: 3,5763 TL
Norveç Kronu: 1,5208 TL
Danimarka Kronu: 2,0497 TL
Avustralya Doları: 9,7411 TL
Kanada Doları: 10,6015 TL
İsveç Kronu: 1,4706 TL
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8