Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ne geçildiği açıklandıktan sonra dolar 18 seviyelerinden 11'lere düşmüştü. 2021 yılını 12 seviyelerinde kapatan dolar, yeni yılın ilk haftasında hızlı yükselişe geçerek 13 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. İşte, yeni yılın ilk haftası döviz kuru canlı piyasa ekranı..

Dolar 2022'ye hızlı bir giriş yaparak, ivmeyi yukarı çıkardı. Dövize Endeksli Mevduat ise döviz üzerinde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı. Dolar geçen haftayı 12.85 TL'den kapatırken, yeni yılın ilk haftası 13,51 TL ile alıcılarına merhaba dedi

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 18,28 TL

ABD Doları: 13,51 TL

Euro: 15,35 TL

İsviçre Frangı: 14,6769 TL

Japon Yeni: 0,1147 TL

Suudi Arabistan Riyali: 3,5763 TL

Norveç Kronu: 1,5208 TL

Danimarka Kronu: 2,0497 TL

Avustralya Doları: 9,7411 TL

Kanada Doları: 10,6015 TL

İsveç Kronu: 1,4706 TL