Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6340 liradan, avro 19,5040 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Ekonomi 07.12.2022, 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6340 liradan, avro 19,5040 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,6320 liradan alınan dolar 18,6340 liradan satılıyor. 19,5020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,5040 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6410 lira, avronun satış fiyatı ise 19,5950 lira olmuştu.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4