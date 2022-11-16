Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 19,3060 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Ekonomi 16.11.2022, 09:26
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 19,3060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan satılıyor. 19,3040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,3060 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6150 lira, avronun satış fiyatı ise 19,3570 lira olmuştu.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P