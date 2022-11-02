Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6180 liradan, avro 18,4090 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 02.11.2022, 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6180 liradan, avro 18,4090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6160 liradan alınan dolar 18,6180 liradan satılıyor. 18,4070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4090 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6180 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3990 lira olmuştu.
11
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4