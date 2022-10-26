Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 18,5370 liradan günün açılışını yaptı.
Ekonomi 26.10.2022, 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6080 liradan, avro 18,5370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan satılıyor. 18,5350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,5370 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5930 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5150 lira olmuştu.
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4