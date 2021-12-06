Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Reel Kur Endeksi verisi takip edilecek. Ayrıca TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu ile geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarını değerlendirecek.

Yurt dışında Almanya fabrika siparişleri verisi izlenecek.

DOLAR VE EURODA İLK RAKAMLAR

Geçen haftayı 13,70 civarında tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya da benzer seviyelerden başladı.

Euro/TL ise hafif eksiye dönerken kurlar 15,48 düzeyinde.