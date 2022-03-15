Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar bugün 14,8340 liradan, avro 16,2880 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 15.03.2022, 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8340 liradan, avro 16,2880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8320 liradan alınan dolar 14,8340 liradan satılıyor. 16,2860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8020 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2260 lira olmuştu.
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