Dolar ve euro güne nasıl başladı?
10 Mart 2022 güncel döviz kurlarında dolar 14,6630 liradan, avro 16,2260 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 10.03.2022, 09:06
Serbest piyasada 14,6610 liradan alınan dolar 14,6630 liradan satılıyor. 16,2240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6400 lira, avronun satış fiyatı ise 16.1680 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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|17. Altınordu
|27
|28
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|25
|25
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|26
|11
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|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
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|53
|4. Arsenal
|25
|48
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|27
|40
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|27
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|26
|33
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|28
|27
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|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
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|17
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
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|55
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|26
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|48
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|46
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