Dolar ve euro'da son durum

Yeni yılın ilk haftasına dolar hızlı bir girişle 2022'ye merhaba demişti. 2021'i 12, seviyelerinde kapatan dolar, şimdilerde tekrar yükselme eğilimine geçerek 14'lere yaklaştı. Dövizini satmayan vatandaş ise kurdaki değişimi merakla takip ediyor.

Dün sabaha dolar 13 seviyelerinden bir anda 14 seviyelerine hızlı bir sıçrama yapmıştı. Bugün ise yine 14 dolaylarından gezinmeye devam eden dolar 4 Ocak salı 2021 itibariyle 13,28 ile satıcının karşısına çıktı. Euro ise 15,01 seviyesini bulundu. İşte, döviz kuru canlı piyasa ekranı...Geçtiğimiz günlerde Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ne geçildiğinin açıklamasından sonra dolar bir gecede 18 seviyelerinden 11'in altına düşmüştü. Bu düşünün uzun süreli olup olmayacağı merak konusu iken dolar 2022 yılına sürpriz giriş yaptı. 3 Ocak 2022 pazartesi günü yükselişle başlayan dolar, 14 seviyelerine dayandı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU (4 OCAK 2022 – 09.30)

4 Ocak 2022 Salı günü saat 09.30 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 18,02 TL

ABD Doları: 13,28 TL

Euro: 15,01 TL

İsviçre Frangı: 14,99 TL

Japon Yeni: 0,1187 TL

Suudi Arabistan Riyali: 3,64 TL

Norveç Kronu: 1,54 TL

Danimarka Kronu: 2,08 TL

Avustralya Doları: 9,91 TL

Kanada Doları: 10,77 TL

İsveç Kronu: 1,50 TL

Kaynak: Karar