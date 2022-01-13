Dolar ve euro bugün ne kadar?

Dolar ve euro kuru en son Türk lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken, birçok sektörü yakından ilgilendiren son dakika döviz kurları verileri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 yılının son aylarında Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak rekor kıran dolar, 13 Ocak 2022 perşembe gününe 13,6737 TL'den başladı. Anlık döviz kuruna göre, 1 euro ise 15,6848 TL'ye denk geliyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,6130 liradan alınan dolar 13,6737 liradan, 15,5911 liradan alınan euro ise 15,6848 liradan satılıyor.