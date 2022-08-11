Dolar ve euro bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9200 liradan, avro 18,4280 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 11.08.2022, 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9200 liradan, avro 18,4280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9180 liradan alınan dolar 17,9200 liradan satılıyor. 18,4260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9120 lira, avronun satış fiyatı ise 18,5030 lira olmuştu.
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|O
|P
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|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0