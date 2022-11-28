Dolar ve avro yeni haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6250 liradan, avro 19,2810 liradan yeni haftaya merhaba dedi.
Ekonomi 28.11.2022, 09:26
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6250 liradan, avro 19,2810 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,6230 liradan alınan dolar 18,6250 liradan satılıyor. 19,2790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,2810 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6400 lira, avronun satış fiyatı ise 19,3460 lira olmuştu.
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|13
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|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
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|5. Başakşehir
|13
|24
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|14
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|7. Trabzonspor
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|23
|8. Beşiktaş
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|22
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|14
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|8
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|1. Eyüpspor
|15
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|2. Rizespor
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|25
|5. Boluspor
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|25
|6. Samsunspor
|14
|24
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|14
|22
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|14
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|9. Manisa FK
|13
|20
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
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|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4