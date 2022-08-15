Dolar ve avro yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL kuru yeni haftaya, geçen haftaki seviyelerinde başladı. Kur, 08.10 itibarıyla Dolar 17,95 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,41 seviyelerinde seyrediyor.
Ekonomi 15.08.2022, 08:57
Geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 15 Ağustos haftasına da aynı seviyelerde başladı.
Dolar/TL kuru 08.10 itibarıyla Dolar 17,95 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,41 seviyelerinde seyrediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini ve haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
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|3. Real Madrid
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|11. Atletico Madrid
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|14. Mallorca
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|15. Real Betis
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|16. Almeria
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|17. Sevilla
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|18. Cadiz
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|19. Girona
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