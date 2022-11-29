Dolar ve avro ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6370 liradan, avro 19,3600 liradan piyasalarda işlem görüyor.
Ekonomi 29.11.2022, 12:15
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6370 liradan, avro 19,3600 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,6350 liradan alınan dolar 18,6370 liradan satılıyor. 19,3580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,3600 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6330 lira, avronun satış fiyatı ise 19,4450 lira olmuştu.
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4