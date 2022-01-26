Dolar ve avro güne nasıl başladı?
26 Ocak 2022'de İstanbul serbest piyasada dolar 13,4790 liradan, avro 15,2360 liradan güne merhaba dedi.
Ekonomi 26.01.2022, 09:22
Önceki gün 13,54 seviyesinde kapanan dolar/TL bu sabah 13,47, kapanışta 15,27 olan avro/TL ise 15,23'ten işlem görüyor.
Serbest piyasada 13,4770 liradan alınan dolar, 13,4790 liradan satılıyor. 15,2340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5420 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2730 lira olmuştu.
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|P
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|45
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|45
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|38
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|36
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|20
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|20
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|21
|32
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|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
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|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
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|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
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