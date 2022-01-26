Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Önceki gün 13,54 seviyesinde kapanan dolar/TL bu sabah 13,47, kapanışta 15,27 olan avro/TL ise 15,23'ten işlem görüyor.

Serbest piyasada 13,4770 liradan alınan dolar, 13,4790 liradan satılıyor. 15,2340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2360 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5420 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2730 lira olmuştu.