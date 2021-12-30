Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Dolar ve euronun tekrar yükselişe geçmesiyle, vatandaşlar döviz kurlarını sıkı takibe aldı. Dolar, 30 Aralık 2021 Perşembe gününe 13,34 TL'den başladı. Anlık döviz kuruna göre, 1 euro ise 15,15 TL'ye denk geliyor. İşte, döviz kuru canlı piyasa ekranı.

Dolar yükseliş eğilimini sürdürürken dövizi yatırım aracı olarak tercih eden vatandaşlar, güncel dolar ve euro kuru alış-satış fiyatını yakından takip ediyor. Bir süredir düşüşte seyreden dolar ve euro dün itibarıyla tekrar yükselişe geçti.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? EURO KAÇ TL?

Canlı piyasa ekranında dolar 13,3482 liradan, euro ise 15,1577 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 12,7211 liradan alınan dolar 12,7656 liradan, 14,3908 liradan alınan euro ise 15,5406 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,63 liradan, euro ise 14,34 liradan satılmıştı.

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 30 Aralık 2021 Perşembe günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 17,3399 TL

ABD Doları: 11,90 TL

Euro: 13,51 TL

İsviçre Frangı: 14,0335 TL

Japon Yeni: 11,1811 TL

Suudi Arabistan Riyali: 3,3907 TL

Norveç Kronu: 1,4608 TL

Danimarka Kronu: 1,9602 TL

Avustralya Doları: 9,3200 TL

Kanada Doları: 9,9658 TL

İsveç Kronu: 1,4232 TL