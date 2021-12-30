Dolar ve avro güne nasıl başladı?
30 Aralık 2021 tarihinde dolar 13,3482 liradan, euro ise 15,1577 liradan güne merhaba dedi.
Dolar ve euronun tekrar yükselişe geçmesiyle, vatandaşlar döviz kurlarını sıkı takibe aldı. Dolar, 30 Aralık 2021 Perşembe gününe 13,34 TL'den başladı. Anlık döviz kuruna göre, 1 euro ise 15,15 TL'ye denk geliyor. İşte, döviz kuru canlı piyasa ekranı.
Dolar yükseliş eğilimini sürdürürken dövizi yatırım aracı olarak tercih eden vatandaşlar, güncel dolar ve euro kuru alış-satış fiyatını yakından takip ediyor. Bir süredir düşüşte seyreden dolar ve euro dün itibarıyla tekrar yükselişe geçti.
DOLAR BUGÜN NE KADAR? EURO KAÇ TL?
Canlı piyasa ekranında dolar 13,3482 liradan, euro ise 15,1577 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 12,7211 liradan alınan dolar 12,7656 liradan, 14,3908 liradan alınan euro ise 15,5406 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,63 liradan, euro ise 14,34 liradan satılmıştı.
Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 30 Aralık 2021 Perşembe günü saat 09.15 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:
İngiliz Sterlini: 17,3399 TL
ABD Doları: 11,90 TL
Euro: 13,51 TL
İsviçre Frangı: 14,0335 TL
Japon Yeni: 11,1811 TL
Suudi Arabistan Riyali: 3,3907 TL
Norveç Kronu: 1,4608 TL
Danimarka Kronu: 1,9602 TL
Avustralya Doları: 9,3200 TL
Kanada Doları: 9,9658 TL
İsveç Kronu: 1,4232 TL
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. Tottenham
|17
|30
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8