Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada 15 Şubat tarihinde dolar 13,5850 liradan, avro 15,3820 liradan günün açılışını yaptı.
Ekonomi 15.02.2022, 09:17
Serbest piyasada 13,5830 liradan alınan dolar 13,5850 liradan satılıyor. 15,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3340 lira olmuştu.
9
açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11