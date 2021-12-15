Dolar rekor tazeledi

Dolar/TL pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilmişti. Salı günü öğleden sonra yeniden yükselişe geçen dolar kuru çarşamba günü 14,76 ile rekor tazeledi.

Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40'a yakın yükseliş kaydettikten sonra Aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95 değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 523 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,95 civarında seyrediyor.Dolar/TL'nin 3 aylık ima edilen oynaklığı Aralık başında 47,55'e kadar yükselirken 1 aylık ima edilen oynaklığı da 3 yılın zirvesine tırmanmıştı.

TCMB'nin son müdahalesi en büyüğü oldu

TCMB'nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık'taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık'taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB'nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalar Fed toplantısına odaklandı

Yatırımcılar Fed'in kararını 15 Aralık akşamı açıklayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.

Bloomberg ekonomistleri Fed politika yapıcılarının varlık alımı azaltma hızını iki katına çıkarabileceğini ve faiz artırımları için daha dik bir patika belirleyeceğini düşünüyor. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturarak altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Kaynak: Memurlar